Deel dit artikel:











Bestelbusje komt op zijkant terecht na botsing met auto Foto: Foto's Telemedia BV Foto: Foto's Telemedia BV Foto: Foto's Telemedia BV

HOORN - Een auto en een bestelbusje zijn vanochtend rond 5.00 uur op de Zwaagmergouw in Hoorn hard met elkaar in botsing gekomen. De klap was zo hard dat het busje op zijn kant terecht kwam tegen een stoplicht aan.

Één van de bestuurders zou gewond zijn geraakt bij het ongeval en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Beide auto's zijn zwaar beschadigd. Het stoplicht waar het busje tegenaan is gekomen, lijkt er zonder schade vanaf te zijn gekomen. De kruising is een tijd afgesloten geweest voor verkeer. Beide auto's zijn geborgen. Wat de oorzaak is van het ongeval is nog niet bekend.