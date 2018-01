Stadsschouwburg Haarlem viert 100-jarig bestaan met speciale jubileumeditie

HAARLEM - De Stadsschouwburg in Haarlem bestaat dit jaar 100 jaar. Om dat te vieren wordt er uitgepakt met een speciale programmering. "Als je hier goed speelt kun je het publiek naar beneden halen", vertelt huisgast Erik van Muiswinkel.

Erik van Muiswinkel, die zelf niet zo ver van de schouwburg woont, is in zijn nopjes. Hij komt al vanaf zijn twaalfde in het theater. Met zijn vader ging hij voor het eerst naar een voorstelling van cabaretier Wim Kan. "Toen heb ik wel ervaren dat je met heel veel mensen, zo'n groot theater, toch wel heel klein kan maken."



De schouwburg bestaat 30 september 2018 precies 100 jaar. Op die dag presenteert Van Muiswinkel, samen met onder andere Brigitte Kaandorp en Veldhuis & Kemper, een Bonte Gala Avond. Van Muiswinkel kijkt hier enorm naar uit: "Je kan zeggen: we gaan het dak eraf spelen, dat is zonde. We gaan het toch proberen."



De 'bonbonnières' kwam tot stand mede dankzij een anonieme brief van de Haarlemse ondernemer J.C. Krol in 1918, waarin hij de gemeente geld voor de bouw van de schouwburg bood. In 2003 werd het de schouwburg grondig verbouwd, waarna het in 2008 weer heropend werd.

"Dit is één van de vijf oude bonbonnières van Nederland", vertelt Van Muiswinkel. "Het is precies het goede formaat. Niet zo hoog als Groningen, en niet zo klein als Leiden." Volgens Van Muiswinkel zie je zelfde zo'n mooi. "Ik ben blij dat die het gered heeft."

De kaartverkoop van het jubileumprogramma ging vandaag van start.