Porsche belandt in sloot naast N231 Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

AALSMEER - Een Porsche is vanavond in het water beland aan de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer. De bestuurder zou niet gewond zijn geraakt.

Het voertuig belandde rond 21.00 uur in de sloot. Volgens een getuige werden ook duikers ingezet. De bestuurder zou echter op eigen kracht op het droge zijn gekomen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk