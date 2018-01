Mo Osman onderweg naar Heracles [update]

VELSEN-ZUID - Het lijkt erop dat Mo Osman Telstar gaat verlaten. De middenvelder trainde maandag niet mee in Velsen-Zuid en had een gesprek met Heracles Almelo.

Maandag werd bekend dat Telstar de Belgische jeugdinternational Senny Lynen heeft aangetrokken. Het lijkt erop dat De Witte Leeuwen hiermee inspelen op een vertrek van Osman.

Osman gaat dinsdag een handtekening zetten bij de eredivisieclub uit Almelo. Het is een flinke aderlating voor Telstar, want de middenvelder is één van de sterkhouders bij de Velsenaren. Hij scoorde dit seizoen al zeven keer.

"Er is belangstelling van meerdere clubs voor Osman. Heracles is één van die clubs", liet technisch directeur Piet Buter weten. Het is wachten op het officiële akkoord.