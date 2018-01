Heemstedenaar Maarten Westermann, verzamelaar van 'Olympische Meuk'

HEEMSTEDE - Nog even en de Olympische Winterspelen beginnen. Natuurlijk is het mooi als de Nederlandse sporters flink wat goud mee naar huis nemen, maar Maarten Westermann uit Heemstede kijkt ook om een hele andere reden uit naar de Spelen. Als het goed is, kan hij zijn collectie 'Olympische Meuk' dan weer uitbreiden.

Westermann is directeur van het 'Olympisch Museum'. En dat museum bevindt zich gewoon op de zolderkamer van zijn woning. Een zolderkamer vol met reclamemateriaal en 'hebbedingetjes' van zo'n beetje alle Spelen die tot nu toe georganiseerd zijn. Zelf was hij te gast bij de Spelen in Rio en Sydney.

Meuk

Hij noemt het zelf 'meuk', omdat er aan veel spulletjes niet zo heel veel waarde zit. De waarde zit hem vooral in de lelijkheid, hoe lelijker hoe beter. "Moet je kijken hoe lelijk, dat is toch prachtig", als hij een reclame-gadget van de Spelen van Atlanta uit zijn kast trekt.

Van een pleister van één van de roeiers van de Holland-8 kan hij bijna tranen in zijn ogen krijgen. Hij kreeg hem van de moeder van de roeier en zo krijgt hij meer spullen van bekenden. Maar hij struint zelf ook de markten af. "Dan zitten mijn vrouw en ik weer in de auto met zo'n pop op de achterbank", zegt hij, terwijl hij naar een levensgrote pop van Inge de Bruijn kijkt.

Tentoonstelling

Maar niet alles is meuk. Westermann heeft bijvoorbeeld ook prachtige items van de Spelen uit 1928, in Amsterdam. Mocht je benieuwd zijn naar zijn collectie, een deel van zijn verzameling is nu te zien in 'Het Kleinste Museum van Haarlem' aan de Gedempte Oude Gracht.