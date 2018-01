Telstar haalt jeugdinternational van Club Brugge

VELSEN-ZUID - Er is een nieuwe middenvelder toegevoegd aan de selectie van Telstar. Senne Lynen komt voor een half jaar over van Club Brugge.

Ervaren jeugdspeler

"Het is een allround middenvelder", vertelt technisch directeur Piet Buter over de huurling. "Ik heb hem een aantal keer gezien. Hij is erg vast aan de bal, heeft inzicht, wil vooruit voetballen, een redelijke snelheid en internationale ervaring als jeugdinternational."

De achttienjarige Lynen komt uit de jeugdopleiding van Club Brugge. Hij maakt vast onderdeel uit van België onder 19, waardoor hij al 24 interlands achter zijn naam heeft staan.

Joakim Balmy

Zondag maakten de Velsenaren al de komst van Joakim Balmy bekend. "Dat is een speler voor aan de linkerkant. Hij kan eigenlijk linksback, linksmidden en linksvoor spelen. Een snelle jongen met veel techniek", zegt Buter over de Fransman die overkomt van OGC Nice.

Tweede linkspoot

Balmy is, naast Elso Brito, pas de tweede linkspoot in de selectie van Telstar. "Dat geeft de trainer weer wat meer wisselmogelijkheden. Eén linksbenige speler vonden we te weinig. Hij ligt voor anderhalf jaar vast, met de optie voor nog jaar", aldus Buter.