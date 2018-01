Gerson Rodrigues gaat contract afkopen

VELSEN-ZUID - Telstar-aanvaller Gerson Rodrigues is op weg naar de uitgang. De Luxemburgs international is bezig zijn contract af te kopen, zo laat technisch directeur Piet Buter weten.

"In principe gaan we er vanuit dat Gerson zijn contract afkoopt", zegt Buter. "Met bepaalde voorwaarden daarin, die voor Telstar gunstig zijn. Dat moet getekend worden, want anders kan hij na 1 februari nergens meer terecht. Daar zijn we mee bezig en dat gaat wel lukken."

Beide partijen gaan wel goed uit elkaar. "Dat gaat keurig. Vooral met zijn zaakwaarnemer kan ik prima door één deur. De verhoudingen zijn goed", vertelt de technisch directeur.

Mohamed Hamdaoui speelde Rodrigues uit de basis. De Luxemburger heeft het daar moeilijk mee. Blijven is daardoor geen optie. "Hij is international en wil dat graag blijven. Daarom wil hij zekerder zijn van een basisplaats", aldus Buter.

Op 15 december kwam Rodrigues voor het laatst in actie tegen Jong FC Utrecht.