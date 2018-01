Van Aartsen: meer cameratoezicht, politie en straatcoaches na dodelijke schietpartij Wittenburg

AMSTERDAM - AMSTERDAM (AT5) Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen kreeg de afgelopen dagen kritiek op zijn afwezigheid na de dodelijke schietpartij in Wittenburg in Amsterdam. In een interview met AT5 zegt hij woensdag alsnog langs te gaan, maar dat hij eerst extra maatregelen wilde nemen. "Ik kan er toch niet meteen heen rennen, ik wil eerst een beeld hebben."

Vrijdagavond stormden twee mannen met bivakmutsen een buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat binnen en begonnen in het rond te schieten. Door de schietpartij kwam de 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven. Hij liep daar op dat moment stage.

Van Aartsen noemt het incident 'hartverscheurend'. Volgens hem is Bouchikhi "slachtoffer geworden van een vreselijke operatie, uitgevoerd van mensen waarvan je zegt: Waar is je verstand, je hart, je gevoel?".

Schriftelijke verklaring

Toch liet de burgemeester het in eerste instantie bij een schriftelijke verklaring. Onder meer misdaadverslaggever John van den Heuvel vindt dat de burgemeester daarmee te laks heeft gereageerd. De kritiek is dat Van Aartsen de wijk in had moeten gaan.



Maar volgens Van Aartsen was het aanvankelijk voldoende dat de stadsdeelvoorzitter een bezoek aan Wittenburg heeft gebracht. Als waarnemend burgemeester zag hij na het incident voor zichzelf een andere rol: "Ik heb zeker compassie, maar moet ook nadenken over het vervolg."



Volgens hem zijn er dan ook al meerdere maatregelen genomen. "Daar zijn we dit weekend al mee begonnen." Van Aartsen wil er zo snel mogelijk voor zorgen dat er meer politie op straat komt en meer cameratoezicht is. Ook denkt hij aan een mobiel onderkomen voor de politie, meer straatcoaches en extra handhaving.



Van Aartsen zegt te begrijpen dat buurtbewoners ongerust zijn na meerdere incidenten in de wijk. Maar daarom is het volgens hem ook noodzakelijk dat er goed gekeken wordt naar de achterliggende problematiek. "We moeten kijken naar de verhoudingen in de wijk, zoals ik eerder heb gedaan in Den Haag."



Toverstafje

Hij verwacht dat drugshandel een grote rol speelt en moedigt buurtbewoners aan om te melden wat ze weten. "Er heerst in de wijk een cultuur van we praten er niet over." Dat moet volgens hem veranderen. Wel denkt Van Aartsen dat het tijd gaat kosten om de problemen aan te pakken. "Het is niet zwaaien met een toverstafje en klaar."



Woensdag gaat de waarnemend burgemeester alvast de wijk in om te praten. Volgens sommige critici te laat, maar Van Aartsen vindt dat hij moet doen wat hij zelf nodig vindt. "Ik laat het moment niet door de media bepalen. Mag ik het doen wat ik nu zelf het beste vind?"