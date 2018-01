Deel dit artikel:











Gevolgen alcoholgebruik bij kinderen niet te overzien: "Verslaving was een hel"

ANNA PAULOWNA - Paul Scheltis uit Anna Paulowna was 14 toen hij begon met drank en drugs. Daarna ging het helemaal fout. In Noord-Holland Noord belanden nog steeds veel jongeren met te veel alcohol en drugs in hun bloed in het ziekenhuis.

Volgens onderzoek van 17 gemeenten, de GGD, de Veiligheidsregio, Brijder Jeugd en GGZ, gaat het om honderden jongeren in de afgelopen jaren. Uit de cijfers komt naar voren dat jongeren gemiddeld met 14,8 jaar beginnen met drinken. Scheltis was twaalf jaar lang verslaafd aan alcohol, wiet en cocaïne. "Het begon samen met vrienden om het eens te proberen en ik merkte dat ik mijn gevoelens kon uitzetten. Dat was voor mij een uitkomst", zegt Paul tegen NH Nieuws. Lees ook: Leeftijdscontroles alcohol makkelijk te omzeilen Paul kon niet meer functioneren zonder alcohol en drugs. Inmiddels is hij twee jaar 'clean' en geeft hij voorlichting aan jongeren en ouders. "Als ik met mijn verhaal iemand kan helpen om niet dezelfde weg als ik te bewandelen, dan vind ik het al goed." Ondanks alle campagnes blijkt uit onderzoek dat jongeren nog steeds op vroege leeftijd beginnen met drinken. Opvallend genoeg is West-Friesland de enige regio met een daling van het aantal alcoholvergiftigingen. De Noordkop en Alkmaar stegen flink. Het jongste slachtoffer was nog maar 13 jaar oud. Jongeren blijken bovendien nog steeds makkelijk aan alcohol te kunnen komen bij supermarkten en snackbars. Geheugenproblemen

Artsen maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Kinderarts Nynke Buter van Noordwest Ziekenhuis: "We weten dat geheugenproblemen vaker voorkomen bij kinderen met langdurig alcoholgebruik. Er is kans op chronische ontstekingen aan de alvleesklier en op latere leeftijd meer kans op kanker in het hoofd- en halsgebied. Dat zijn ernstige gevolgen." Clean

Terugkijkend is Paul zich bewust dat hij zichzelf en zijn familie veel schade heeft berokkend. "Het was een hel." Het resultaat van zijn jarenlange verslaving is dat hij geen diploma's heeft en veel lichamelijke en psychische klachten. Toch ziet Paul zijn toekomst rooskleurig. "Zo lang ik clean blijf gaat het gewoon goed."