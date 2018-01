Deel dit artikel:











Laurens ten Heuvel van doelpuntenmachine naar trainer

AMSTELVEEN - Laurens ten Heuvel scoorde bij Telstar en HFC Haarlem aan de lopende band. Inmiddels is de oud-spits trainer bij Amstelveen Heemraad en Koninklijke HFC. "In het latere gedeelte van mijn voetbalcarrière begon die interesse in het trainerschap", aldus Ten Heuvel.

De Amsterdammer heeft zelf de ambitie om ooit aan de slag te gaan bij een BVO. "Die ambitie is er zeker", aldus de trainer. NH Sport zocht Laurens ten Heuvel op en maakte de volgende reportage waarin hij vertelt over zijn huidige werk en terugblikt op zijn tijd bij HFC Haarlem en Telstar.