President van Harlem bezoekt zusterstad Haarlem

HAARLEM - HAARLEM/HARLEM Harlem komt op zoek naar de roots. De president van het New Yorkse stadsdeel komt vrijdag en zaterdag naar Haarlem. Sinds de zomer van 2017 zijn Haarlem en Harlem 'zustersteden.'

Toen New York nog New Amsterdam heette, werd een deel van de stad in 1658 vernoemd naar Haarlem: toen nog Nieuw-Haarlem. Afgelopen zomer was een Haarlemse delegatie in de Big Apple en de twee burgemeesters ondertekenden een samenwerkingsverband. De president van Manhattan Borough, waar Harlem onder valt, wil nu Haarlem wel eens zien. Zij komt met een grote delegatie.

Cultuur en bedrijven

Deze mevrouw Gale A. Brewer is vooral geïnteresseerd in historisch Europa, cultuur en de vele innovatieve bedrijfen in Haarlem. Zij bezoekt veel bedrijven in de twee dagen dat ze hier is. Daarnaast staan het Frans Hals Museum, Teylers Museum en de Grote Kerk op de Grote Markt op het programma. In de Grote Kerk beluistert zij misschien een orgelconcert. Zij zal eten in de Jopenkerk en bezoekt vrijdagavond als eregast bijvoorbeeld de Stadsschouwburg.

Haarlemse ondernemers krijgen in het programma de ruimte om kennis te maken met New Yorkse entrepeneurs.

De stedenuitwisseling is een idee van de Haarlemse onderneemster Valerie Vallenduuk die ook Present your Startup opzette.