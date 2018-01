Deel dit artikel:











Albert Heijn in Amsterdam gesloten door muizenplaag Foto: AT5 Foto: AT5

AMSTERDAM - Een Albert Heijn filiaal in Amsterdam is vandaag hals over kop gesloten vanwege een muizenplaag. De winkel blijft voor onbepaalde tijd dicht, omdat het ongedierte de voedselveiligheid in gevaar brengt.

De Albert Heijn XL aan het Osdorpplein in Amsterdam werd volgens getuigen plots gesloten. Klanten die op dat moment in de winkel aanwezig waren, werden de winkel uitgestuurd. Medewerkers gaven geen duidelijkheid over waarom klanten de winkel moesten verlaten.



Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat aan AT5 weten dat de winkel gesloten is wegens ernstige muizenoverlast. "Onze inspecteur heeft aangevreten verpakkingen en uitwerpselen van muizen in de winkel aangetroffen. Dit kan alleen worden opgelost door het filiaal grondig aan te pakken." Volgens een woordvoerder van Albert Heijn is het uitzonderlijk dat dit gebeurd. "Er wordt met man en macht aan gewerkt om de muizen weg te krijgen."