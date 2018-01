Waterschap kopieerde mailbox van medewerker die misstand aankaartte

Mail geschaduwd

Het waterschap verklaarde eerst dat het om een gewoon arbeidsconflict ging vanwege minder functioneren, maar er lijkt veel meer aan de hand. Vanuit zijn werkgever is forse druk uitgeoefend, zo wordt steeds duidelijker.

Het Hoogheemraadschap heeft onder meer zijn mailbox gekopieerd om hem op oneigenlijk gedrag te betrappen. Daar kwam hij een jaar geleden bij toeval achter. Vanuit zijn mailbox waren oude berichten gestuurd en de ontvangers stelden daar vragen over. Bij navraag bleek dat zijn mailbox geschaduwd was en later werd dit ook bevestigd.



Daarnaast is er tijdens gesprekken met leidinggevenden niet zozeer over zijn vermeende mindere functioneren gesproken, als wel dat er voortdurend op werd gehamerd dat hij de website offline zou moeten halen. "Opmerkelijk vindt mijn cliënt dat hij van zijn leidinggevenden te horen kreeg dat de website niet verwijtbaar is. Toch moest hij zijn website 'op zwart' zetten, want anders zouden er maatregelen worden getroffen. Nadat eerst de e-mailbox werd gekopiëerd, zou er wat met zijn functioneren zijn en nu is er een arbeidsconflict", zegt zijn raadsman Ferre van de Nadort.



Kopiëren alleen onder strikte voorwaarden

Hoogleraar privacy- en internetrecht Gerrit-Jan Zwenne van de Universiteit van Leiden zegt dat het schaduwen of kopiëren van de mailbox van een medewerker onder strikte voorwaarden mag. "Er moet van tevoren een helder protocol zijn. Daarin staat bijvoorbeeld dat het terugzoeken beperkt is in de tijd, hooguit twee of drie mensen er kennis van nemen en alleen gezocht wordt naar specifieke zoekwoorden."

Het gebeurt volgens de hoogleraar vaker dat een werkgever de mailbox van een werknemer bekijkt; bijvoorbeeld als medewerkers een eigen bedrijf willen beginnen en het klantenbestand of knowhow dreigen mee te nemen. De werkgever loopt ook een risico als de mailbox ten onrechte is gekopieerd. "Als de kantonrechter achteraf oordeelt dat het onrechtmatig is geweest, kan dat zorgen voor een hogere ontslagvergoeding."

Onzorgvuldig

Volgens Van de Nadort is er in het geval van zijn cliënt geen sprake van een afgebakende zoekactie en het meenemen van klanten of knowhow. "Ze hebben een kopie gemaakt en niks gevonden, maar ze bewaren de kopie nog steeds." Hij voegt daar aan toe: "Het bevreemdt mij dat er nog geen onderzoek is opgestart naar de hele gang van zaken. Het feit dat er na drie weken nog geen onderzoek is gestart, vind ik onzorgvuldig."

Reactie Hoogheemraadschap

Het waterschap wil niet verder ingaan op vragen over het kopiëren van de mailbox en het onder druk zetten van de medewerker. In een reactie schrijft het Hoogheemraadschap: "De gestelde vragen hebben betrekking op een individuele medeweker en houden verband met een door hem bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gedane melding van een vermoeden van een misstand. Deze melding zal conform de geldende procedure worden afgehandeld. Op korte termijn zal in dit verband een onderzoek worden opgestart. In het belang van het onderzoek en met het oog op de privacy van betrokkenen kan het Hoogheemraadschap hier niet verder op ingaan."