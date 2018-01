Deel dit artikel:











Neergestoken man (56) in woning Amsterdam overleden Foto: Inter Visual Studio / Sam de Joode

AMSTERDAM - De man die donderdagnacht is gestoken in een woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam is overleden. De 56-jarige man uit Duitsland overleed dit weekend aan zijn verwondingen.

De 25-jarige dader werd diezelfde nacht doodgeschoten door de politie. Ook hij kwam uit Duitsland. Beide mannen waren bekenden van elkaar. Lees ook: 'Amsterdamse woning fataal politieschot was verhuurd aan toeristen' De woning zou volgens de vereniging van eigenaren via Airbnb verhuurd worden aan toeristen. De eigenaren van het huis zitten een jaar in Azië.