Medewerkers EMA gaan tijdelijk naar Spark-gebouw Sloterdijk

AMSTERDAM - AMSTERDAM Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt tijdelijk gehuisvest in een kantoorpand bij station Amsterdam Sloterdijk. Ook krijgt de gemeente Amsterdam 2,5 miljoen euro om EMA-medewerkers te begeleiden bij hun verhuizing van Londen naar Amsterdam.

Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag laten weten. Het EMA verhuist per 30 maart volgend jaar van Engeland naar Nederland, de definitieve huisvesting aan de Zuidas wordt naar verwachting in november 2019 opgeleverd. Eerder stond de oplevering nog op 30 april 2019 gepland.

Volgens Bruins is het Spark-gebouw, dat vanaf treinstation Sloterdijk ongeveer 10 minuten treinen is naar Schiphol, een goede tijdelijke locatie. Het oorspronkelijke plan was om het gebouw aan de Zuidas in fases in gebruik te nemen. Dat hoeft nu niet meer, omdat het tijdelijke onderkomen over alles beschikt wat het EMA nodig heeft, aldus het ministerie.

Verhuizing medewerkers

Halverwege februari 2018 start de persoonlijke begeleiding van EMA-medewerkers en hun gezinnen. De gemeente Amsterdam ontvangt hiervoor een bijdrage van 2.5 miljoen euro van het Rijk, zo is in een brief van de minister te lezen. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2018 de eerste huishoudens daadwerkelijk naar Nederland verhuizen.



Voor EMA-medewerkers wordt ook buiten Amsterdam opvang gezocht. Loco-burgemeester van Amsterdam, Eric van der Burg, zei vandaag op een bijeenkomst dat er ook gekeken wordt naar scholen in Alkmaar en Hilversum, zo valt te lezen in een tweet van politiek verslaggever Fons Lambie.





Het EMA moet uit Londen weg omdat Groot-Brittannië uit de Europese Unie vertrekt. Nederland won de strijd om het hoofdkantoor eind vorig jaar.