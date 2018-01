Davy Klaassen blijft waarschijnlijk bij Everton

HILVERSUM - LIVERPOOL Hilversummer Davy Klaassen mag niet weg bij Everton. De ex-Ajacied komt amper aan spelen toe in Engeland, maar van een vertrek lijkt geen sprake.

"We hebben tot nu toe alles afgeslagen", laat Everton-manager Sam Allardyce weten. "We gaan een speler alleen verhuren als het voor zowel hem als de club beter is. We hebben dit seizoen al 36 spelers gebruikt vanwege het volle programma en de vele blessures. We willen een brede selectie van zo'n 25 man houden."

Ook zaakwaarnemer Søren Lerby zegt dat de 24-jarige middenvelder in Liverpool blijft. Over twee dagen weten we het definitief, want dan sluit de transfermarkt.

Dankzij Ronald Koeman kwam Klaassen afgelopen zomer over van Ajax. Everton betaalde 27 miljoen euro voor de middenvelder en hij tekende een contract voor vijf seizoenen. Sinds het ontslag van Koeman zit de geboren Hilversummer nog maar sporadisch bij de wedstrijdselectie.