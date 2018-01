Leeftijdscontroles makkelijk te omzeilen: jongere komt met gemak aan alcohol

NOORD-HOLLAND - Jongeren onder de 16 jaar kunnen in het noorden van onze provincie nog makkelijk alcohol kopen. In bijna de helft van de gevallen lukt het jongeren om een biertje of andere drank te kopen zonder dat ze op leeftijd worden gecontroleerd.

Dat blijkt uit een groot onderzoek dat zojuist bij de GGD in Alkmaar is gepresenteerd. De supermarkten en slijterijen in Noord-Holland Noord doen het het best: in tweederde van de gevallen wordt geen drank verkocht aan minderjarigen. In kroegen, restaurants en cafetaria's is dat een stuk makkelijker. Van de tien pogingen lukte het jongeren zo'n zeven keer.

Toch is er sprake van een verbetering ten opzichte van andere jaren. Eerder slaagde de jeugd er nog in driekwart van de pogingen in alcohol te 'scoren'.

NH Nieuws ging zelf langs bij meerdere snackbars in de regio Alkmaar. 'Onze' mystery shopper Marijn Bakker (16 jaar) uit Wormerveer probeerde niet alleen een snack maar ook een biertje te kopen. Zoals te zien is in bovenstaande video lukt het hem keer op keer.

Geschrokken

De Castricumse burgemeester Toon Mans, nauw betrokken bij het onderzoek, is geschrokken van de resultaten van het onderzoek. Hij zegt blij te zijn dat er tegenwoordig beter wordt gecontroleerd, maar volgens hem is er nog veel werk te verrichten. "Ik ben geschrokken dat alcohol zo makkelijk gebruikt wordt in de privésfeer. Dat getuigt maar weer dat handhaving alleen niet genoeg is en samen moet gaan met preventie vooral gericht op ouders."

"Waar het beter kan, móet het ook beter", reageert Bernadet Naber van Koninklijke Horeca Nederland. "We vinden dat we er met z'n allen voor moeten zorgen dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer kunnen kopen. Dat geldt bij ons in de horeca, dus ook in de snackbars en de cafetaria."

Minderjarig

Natuurlijk is het illegaal om aan een minderjarige te vragen om alcohol te kopen. Wij hebben dat in dit geval toch gedaan om aan te tonen hoe makkelijk het is en hoe slecht er gecontroleerd wordt. Zowel Marijn als zijn ouders zijn van te voren akkoord gegaan met deze opzet. We hebben er voor gekozen om de betreffende snackbars onherkenbaar te maken. Ons doel is niet om deze snackbars aan de schandpaal te nagelen, we willen laten zien hoe het gesteld is met de leeftijdscontrole aan minderjarigen.