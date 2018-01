Tiende plaats stemt Dorian van Rijsselberghe tevreden: "Heel veel pret gehad"

TEXEL - MIAMI Voor windsurfer Dorian van Rijsselberghe is het seizoen weer begonnen. Bij de wereldbeker in Miami werd de Texelaar tiende. Een resultaat waar hij tevreden mee is, maar plezier stond voorop.

"Niet winnen is nooit leuk"

"Tevreden? Ja. Bevredigd? Nee. Pret gehad? Heel veel!" Zo begint Van Rijsselberghe maandag zijn blog. "Na drie maanden zonder plank tiende worden na hooguit twee dagen trainen en drie dagen racen, dat is helemaal niet gek. Ik heb lekker gevaren, alleen: niet winnen is nooit leuk, daar doe ik het niet voor. Maar ik moet realistisch zijn. Bovendien, ik heb de medalrace gevaren, tientallen surfers keken op het strand toe..."

Blij voor trainingsmaat

Concurrent Kiran Badloe begon beter aan het seizoen. "Een tweede plek voor mijn trainingsmaat Kiran is geweldig. Dan word ik wel eens raar aangekeken, maar ik meen het serieus: ik ben hartstikke blij voor die lange. Het is voor Kiran belangrijk zich in de top te laten zien, en dat doet hij steeds vaker."

"Het moment van onderscheid tussen mij en Kiran ligt nog heel ver weg, tot die tijd wil ik hem alleen maar als maat zien, als vriend", gaat de Noord-Hollander verder. "We moeten het allebei op onze plank doen, met zijn zijn tweeën er op mag nu eenmaal niet, anders hadden we zeker de besten geweest."

Topsporter en vader

Van Rijsselberghe is benieuwd hoe hij in 2018 het windsurfen gaat combineren met zijn gezin. "Vanaf nu gaan we los, iets meer thuis in LA trainen, maar aan de andere kant meer wedstrijden en competitie dan vorig jaar. Ik hoop alleen dat het afscheid nemen van thuis niet steeds moeilijker wordt. Wekenlang keek ik uit naar mijn vertrek naar Miami om lekker weer aan de slag te gaan, maar de laatste twee dagen in Laguna Beach ging het knagen. De kleine Lise, de dagen met Sas, het liep allemaal zo lekker, hoe zou dat zijn als ik terugkom?"

De volgende wereldbekerwedstrijd is eind februari in Marseille.