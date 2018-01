Spontane staking bij Aviapartner op Schiphol: "Onderbezetting en te hoge werkdruk"

SCHIPHOL - Werknemers van Aviapartner, een bedrijf dat vracht en passagiers afhandelt op Schiphol, hebben vanochtend spontaan hun werk neergelegd. Volgens FNV Luchtvaart is er al tijden sprake van onderbezetting en is de werkdruk veel te hoog.

"Nadat vanochtend een collega ziek naar huis is gegaan, heeft de rest het werk spontaan neergelegd", aldus FNV-bestuurder Asmae Hajjari. "De werkers die vliegtuigen laden en lossen hebben in een later overleg geëist dat er afspraken met de vakbond worden gemaakt over de werkdruk."

Onderbezetting

Het bedrijf kampt al langere tijd met een hoog ziekteverzuim. De werknemers willen dat de personeelsbezetting snel op orde wordt gebracht. Ook moet er beter materiaal komen om fatsoenlijk het werk te kunnen doen. "Mensen zijn het bovendien zat dat Aviapartner wil snijden in de arbeidsvoorwaarden en niet bereid is om een loonsverhoging uit te keren die recht doet aan de inzet van de mensen", vertelt Hajjari.

Eerder kampte personeel van concurrent Swissport met een onderbezetting, slechte roosters, hoge werkdruk en ziekteverzuim. Na verschillende werkonderbrekingen in november vorig jaar, werden er duidelijke afspraken met de vakbond gemaakt.