Politie haalt verwaarloosde honden en poezen uit woning

ZAANSTREEK - ZAANSTREEK-WATERLAND De dierenpolitie heeft afgelopen vrijdag vier huisdieren uit een woning gehaald in verband met hun slechte leefomstandigheden.

De hulpdienst kwam in actie naar aanleiding van meldingen over stankoverlast. De woning waar de meldingen over gemaakt werd, bleek ernstig vervuild. De politie vond een grote hoeveelheid uitwerpselen en trof vier huisdieren aan, waarop de Dierenbescherming werd ingeroepen.

De twee katten en de twee honden die in de woning leefden zijn door de politie meegenomen. Ook schakelde de politie de GGD in voor hulpverlening aan de bewoner zelf. De dierenpolitie doet onderzoek naar de zaak.