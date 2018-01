Meet up Hilversum: "Burgers moeten kunnen meebeslissen"

HILVERSUM - "Burgers moeten kunnen meebeslissen over onderwerpen." Met die boodschap kwam Patrick Weening van bewonersvereniging Over het Spoor tijdens een debat van NH Kiest om de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen.

In 2017 kwam burgemeester Pieter Broertjes met een voorstel om inwoners meer inspraak te geven. Volgens hem de enige manier om ook wat te doen aan de onvrede in Hilversum, maar lang niet iedereen vindt dat de politiek op de goede weg is.



'Achter onze rug gedaan'

Zo kwam het splitsen van het gebouw aan de Kleine Drift 35A in 15 kamers en appartementen aan de orde. "Dat is achter onze rug om gedaan. Er waren strenge regels over het splitsen van woningen, juist omdat de buurt het niet meer aan kan. Er wordt pas achteraf geluisterd naar burgers, maar dat moet vooraf. Nu kan er niks meer aan gedaan worden", vertelt Weening.

Onder andere D66 erkende dat het bij dit project niet goed is gegaan: "Dit moeten we echt beter leren doen. Alleen gaat dat niet vanzelf, we hadden als gemeente best strikter kunnen zijn", aldus raadslid Hein Jaarsma.

'Voelen ons buitenspel gezet'

Ook Daan van Alkmade, omwonende van de Clemenskerk, is allesbehalve blij met het handelen van de gemeente. Tegen de wil in van buurt komt er in de gerestaureerde kerk een trampolinecentrum. "Ze proberen er juist alles aan te doen om inspraak te voorkomen. Ambtenaren en ondernemers overleggen eerst een half jaar met elkaar om te voorkomen dat wij iets kunnen. Wij voelen ons buitenspel gezet."



Volgens de aanwezige politici kan het betrekken van buurtbewoners nog veel beter. Al is niet iedereen er voorstander van om de buurt te laten meebeslissen: "We hebben de politiek nodig om beslissingen te nemen, want de buurt is het lang niet altijd met elkaar eens. Een extra bestuurslaag creëren lijkt me geen goed idee." Toch is dat volgens Weening ook niet de bedoeling. "We moeten gezamenlijk tot een besluit komen, dus er komt geen extra laag."

'Er is een systeemverandering nodig'

Wethouder Eric van der Want (D66) vond het voorstel interessant. "We moeten meer samen doen, dat vind ik een heel goed idee. We moeten het gevoel geven dat burgers invloed hebben op de politiek. Het moet nog beter. Hoe we dat plaatselijk doen is een interessante vraag, dat is een systeemverandering. En dan moeten we ook kijken wat mag van Den Haag."