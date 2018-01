Anish Giri na Tata Steel Chess: "Gedeeld eerste, maar nu ben ik even helemaal stuk"

WIJK AAN ZEE - Het was grootmeester Anish Giri zondag niet gegeven om het Tata Steel Chess Tournament op zijn naam te schrijven. De Nederlander verloor in een tiebreak van Magnus Carlsen, waardoor hij met gemengde gevoelens terugkeek.

Aan het begin van de dag stonden Giri en Carlsen al gedeeld aan de leiding. Beiden moesten de laatste speelronde met de zwarte stukken spelen. "Met zwart kun je niet meteen op winst spelen" weet de 23-jarige Giri in gesprek met de NOS. "Remise was de grote favoriet."

En zo geschiedde, waardoor Giri en Carlsen na dertien partijen allebei op negen punten eindigden. De Noorse wereldkampioen bleek de sterkste in de tiebreak. "Het duurt altijd even", vertelt Giri over zijn emoties. "Je voelt je aan het einde van zo'n tiebreak de grootste loser van het hele toernooi. Eigenlijk heb ik een uitstekend toernooi gehad. Gedeeld eerste, maar nu ben ik even helemaal stuk."

Carlsen vond dat Giri de overwinning verdiende. "Hij heeft fantastisch gespeeld. Hij speelde als de terechte winnaar gedurende het hele toernooi. Maar ja, zo gaat het soms", aldus de schaker, die het toernooi voor de zesde keer won.

Ondanks het mislopen van de titel keert Giri terug in de top 10 van de wereld.