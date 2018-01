Deel dit artikel:











Toch geen fraude bij Supportersclub Oranje Foto: Shutterstock

AALSMEER - Volgens onderzoeksbureau Hermes Advisory heeft het bestuur van Supportersclub Oranje geen geld uit de kas in eigen zak gestoken. De supportersclub kwam in augustus vorig jaar in opspraak nadat journalisten van Follow the Money (FTM) ontdekte dat het bestuur zichzelf verrijkte met ledengeld.

Naar aanleiding van de beschuldigingen van FTM werd er een onafhankelijk onderzoek gestart door het bestuur van de supportersclub. Daaruit blijkt dat er geen bewijs is van zelfverrijking. Wel zijn er volgens het onderzoek boekhoudkundige fouten gemaakt. Lees ook: Supportersclub Oranje ontkent fraude en zelfverrijking Boekhouding

Door de fouten in de boekhouding leek het alsof er ruim een ton is uitgegeven aan bestuurlijke uitjes. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Ook diners met relaties zijn niet goed geregistreerd. Supportersclub Oranje gaat op die punten maatregelen nemen. Ook zal er een raad van toezicht worden ingesteld en organiseren ze een jaarlijkse ledenraadpleging. KNVB

Voetbalbond KNVB ziet op basis van het onderzoek geen aanleiding om de samenwerking tussentijds te beëindigen. De overeenkomst loopt in de zomer af en wordt de komende maanden wel tegen het licht gehouden. De KNVB en de officiële supportersvereniging werken tegenwoordig alleen nog samen bij de uitgave van de Oranje ClubCard, waarmee supporters met voorrang en korting kaartjes kunnen bestellen voor interlands van het Nederlands elftal. De voetbalbond en de supportersvereniging werkten voorheen intensief samen, maar groeiden de afgelopen jaren uit elkaar. Uit gesprekken moet de komende maanden blijken of beide partijen wel blijven samenwerken bij de uitgifte van de Oranje ClubCard. Zelfverrijking

De journalisten van FTM schreven vijf maanden geleden dat bestuurders van de in Aalsmeer gevestigde supportersclub tonnen uit de kas gebruikten voor eigen gewin. Ook zou de penningmeester een maandelijkse managementvergoeding van 10.000 euro hebben ontvangen. De supportersclub hebben de beschuldigingen altijd ontkent.