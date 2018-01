Telstar-supporters opgeroepen massaal af te reizen naar Den Bosch: "Concurrent nu de nek omdraaien"

VELSEN-ZUID - Veertig punten uit 22 wedstrijden: het zijn ongekende cijfers voor Telstar, dat knap vierde staat. Als de club wil doorstoten in de race om de play offs om promotie, moet vrijdag in en van Den Bosch worden gewonnen. "Een zespuntenduel", vindt de achterban, die supporters oproept massaal af te reizen naar Brabant.

Telstar kan de steun volgens de fans goed gebruiken, aangezien de Witte Leeuwen buitenshuis tot nu toe slechts drie overwinningen boekten. Dat moeten er een stuk meer worden, wil de club de stap zetten naar de top van de Jupiler League, redeneren de supporters.

"Telstar heeft het dit seizoen niet makkelijk on the road", schrijft een supporter met veel volgers op Twitter. "Gezien spel & resultaten in uitduels kun je er niet op rekenen dat Telstar daarin, zoals thuis, ‘onverslaanbaar’ wordt. Top-3 lijkt op basis hiervan dan te hoog gegrepen. Om te concurreren met de top moet je ook ‘uit’ domineren."

Daarom móet FC Den Bosch vrijdag worden verslagen. "Gaat Telstar die stap nu kunnen maken? Op bezoek bij een sterk Den Bosch? Daarom is #dbotel ‘n zespuntenduel. Het is een play off-concurrent die je nu de nek kan omdraaien."

