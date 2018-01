De Peiling: Wat doen bankstoringen met jouw vertrouwen in elektronisch bankieren?

NOORD-HOLLAND - Na ING en ABN AMRO zegt ook Rabobank getroffen te zijn door DDoS-aanval. Niet kunnen pinnen, betalen met iDEAL of inloggen bij de bank. Het komt steeds vaker voor.

DDoS aanval

De banken zeggen dat ze last hebben van een DDoS-aanval. Dat staat voor een Distributed-Denial-of-Service en is een pogingen om een computernetwerk of dienst onbeschikbaar te maken door bijvoorbeeld de website van een bank te overstelpen met informatieverzoeken.

Pesten

Voor een paar tientjes heb je een account op een van de duizenden websites die DDoS-aanvallen uitvoeren. Een aanval kan door hackers gebruikt worden als afleiding als zij bijvoorbeeld een bank of ministerie gegevens afhandig proberen te maken. Maar veel vaker dient een DDoS-aanval een heel ander doel: om te pesten. Meer dan de voldoening dat je iets of iemand flink dwarsgezeten hebt, levert het vaak niet op.

Winkeliers boos

Detailhandel Nederland maakt zich al langer zorgen over de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. Volgens de winkeliersvereniging lopen de storingen, niet alleen door DDoS aanvallen, de afgelopen maanden in de dubbele cijfers. Klanten kunnen soms niet pinnen in de winkel, geen contant geld opnemen bij een geldautomaat en ook lukt afrekenen in webwinkels niet altijd door storingen met iDEAL.

Klanten boos

Ook klanten van banken zijn de storingen zat. Op social media regent het klachten.

Wat vind jij?

Geen papieren afschriften meer, al je bankzaken op de computer. En dan niet in kunnen loggen, pinnen of naar de geldautomaat. Maak jij het wel eens mee? Wat doet dat met je vertrouwen in de computersystemen van de banken?

De Peiling is de hele dag online en bij NH Nieuws op tv. Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl