Illegale bordelen en hennepkwekerijen: ruim 900 Amsterdammers uit huis gezet in 2017

AMSTERDAM - (AT5) Het opsporen van verschillende vormen van woonfraude heeft er in 2017 voor gezorgd dat er ruim 900 bewoners van corporatiewoningen uit huis zijn gezet en zijn vrijgemaakt voor nieuwe huurders. Er werden vooral gevallen van illegale onderhuur geconstateerd. Ook werden er illegale vakantieverhuur, hennepkwekerijen en illegale bordelen aangetroffen.

Dit meldt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. De woningfraude neemt volgens hen toe en daarom zetten corporaties gespecialiseerde teams in om fraude op te sporen en de woningen terug te geven aan de woningvoorraad. De 911 woningen die afgelopen jaar vrijkwamen door bestrijding van woonfraude is 10 procent van alle nieuwe verhuringen van corporaties.

De federatie benoemt dat vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb nooit toegestaan is bij een corporatiewoning, ook niet als het om een woning in de vrije sector gaat. De bewoner kan de woning kwijtraken en een boete van gemiddeld 5.000 euro ontvangen.

"Fraudeurs lijken steeds beter te weten hoe ze onder de radar kunnen blijven. Wij zijn daarom continu bezig om onze expertise te vergroten. Wij doen er alles aan om fraude aan te pakken en te zorgen dat woningen beschikbaar komen voor degenen die deze nodig hebben en hier op een eerlijke manier mee om willen gaan. Daarnaast zorgt woonfraude vaak ook voor overlast of een onveilig gevoel voor de omgeving", zegt Sonja Vink, woonfraude-specialist bij Ymere.