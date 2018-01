Deel dit artikel:











Minister Schouten wil Europese tegenstanders overtuigen van voordelen pulsvisserij Foto: ANP

DEN OEVER - Minister Carola Schouten hoopt met openheid over de Nederlandse onderzoeken naar het effect van de pulsvisserij haar Europese collega’s in haar kamp te krijgen. De landbouwminister spreekt hier vandaag over in Brussel met de Franse minister Stéphane Travert. Schouten heeft Frankrijk, de grootste tegenstander van het pulsvissen, uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoek.

"We staan open voor het delen van onze kennis", zei Schouten voorafgaand aan een vergadering van de EU-landbouwministers. "We moeten zorgen dat deze innovatieve visserij behouden blijft, niet alleen voor Nederland maar voor Europa." Lees ook: 'Verbod op pulskorvissen betekent het einde van visafslag' Het Europees Parlement stemde eerder deze maand voor een totaalverbod op het vissen met stroomstootjes. Schouten heeft tot in maart de tijd om tegenstanders te kunnen overtuigen van de voordelen van de pulsvisserij. Dan beginnen het parlement, de lidstaten en de Europese Commissie met onderhandelingen over een mogelijk verbod.