Provincie reserveert drie miljoen euro voor bushaltes

NOORD-HOLLAND - De provincie heeft drie miljoen euro opzij gezet om de toegankelijkheid van bushaltes te verbeteren voor mindervaliden.

Wegbeheerders in Noord-Holland kunnen maximaal 30.000 euro subsidie aanvragen per bushalte. Dit kan worden gebruikt om bijvoorbeeld geleidestroken voor blinden en slechtzienden aan te leggen of de aansluiting tussen perron en bus te verbeteren.

De provincie wil daarmee het openbaar voor zoveel mogelijk reizigers stimuleren. Voor 2021 moeten de bushaltes waarvoor subsidie is aangevraagd aangepast zijn.

De regeling is voor zowel bestaande als nieuwe bushaltes. Toch komen niet alle haltes in aanmerking voor een subsidie. Stops die tijdens eerdere subsidies in 2006 t/m 2017 onder handen zijn genomen zijn uitgesloten.