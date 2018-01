1500 handtekeningen tegen stankoverlast Middenmeer

MIDDENMEER - Omwonenden van het vuilstortbedrijf HVC in Middenmeer zijn het zat. Zij worden gek van de stankoverlast die bij de vuilstort vandaan komt en HVC blijft het probleem ontkennen. Daarom hebben zij vandaag het resultaat van een handtekeningenactie aangeboden op het provinciehuis in Haarlem.

Om 13.00 uur gaf het comité tegen de stank de lijsten met handtekeningen aan Adnan Tekin, de gedeputeerde van de provincie. Initiatiefnemer Siem Zeilemaker is één van de omwonenden van de vuilstort in Middenmeer. Met andere omwonenden heeft hij 1500 handtekeningen opgehaald.

Lees ook: Omwonenden klagen over stankoverlast afvalbedrijf Middenmeer: "Ik word er wakker van"

"Wij ruiken het alleen als er westenwind is, maar het is heel erg zijn. Echt een heel penetrante geur. Mensen die hier niet vandaan komen vragen op straat waar de geur in godsnaam vandaan komt", vertelt Zeilemaker aan NH Radio. "Er zijn zelfs mensen die 's nachts wakker worden van de stank."

'HVC moet probleem erkennen'

Het doel van zijn de actie is om ervoor te zorgen dat HVC erkent dat het stankprobleem bij hen vandaan komt. "Wij willen vanaf nu serieus genomen worden en op de hoogte worden gehouden van wat er gebeurt. Anders ga ik desnoods iedere maand naar HVC", aldus Zeilemaker.

Lees ook: Handtekeningenactie tegen stankoverlast Middenmeer: "Ik slaap met zeep onder mijn kussen tegen de geur"

Eerder liet HVC in een reactie weten dat uit eigen onderzoek is gebleken dat zij geen stankoverlast veroorzaken. Bewoners vonden dit onbegrijpelijk. "Ik slaap met een stuk zeep onder mijn kussen om de stank weg te houden", vertelde een omwonende een aantal maanden terug aan NH Nieuws. "Het gaat HVC alleen maar om geld en ze denken niet aan de bewoners", vertelde een ander.

Na aanleiding van de klachten start HVC binnenkort een nieuw onafhankelijk onderzoek. Maar de bewoners vinden dit niet genoeg en willen dat HVC ook actie onderneemt tegen de stank.