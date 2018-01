Haarlemse genomineerd voor Zilveren Camera: "Het voelt echt geweldig"

HAARLEM - Het is haar eindelijk gelukt. De Haarlemse Helene Wiesenhaan is genomineerd voor de Zilveren Camera. Na jaren van foto's insturen is dit de eerste keer dat de fotografe genomineerd is voor de prijs.

Vorige week werd bekendgemaakt dat de Haarlemse met haar foto genomineerd is in de categorie Kunst, Cultuur en Entertainment. "Het voelt echt geweldig om genomineerd te zijn", vertelt Helene vol enthousiasme aan NH Nieuws. "Ik had echt niet verwacht dat ik bij de beste drie foto's zou komen."

'Ik vind hem prachtig'

Op de foto is de Zuid-Afrikaanse Sanele Xaba te zien. Voor zijn modellenwerk kwam de man met albinisme naar Europa. Helene hoorde voor het eerst van hem toen hij naar Nederland kwam en verbleef bij kennissen van haar. "Ik vind hem echt prachtig en wilde graag met hem werken. Toen ik hoorde dat hij had getekend bij Elite Model in Amsterdam, dacht ik dat mijn kans voorbij was."

Maar Helene kreeg toch de kans om met Sanele samen te werken toen een vriendin van haar het model boekte voor een fotoshoot. "De foto is gemaakt gedurende de shoot", aldus Helene. Zij werkt het liefst met natuurlijk licht, maar bij deze foto is wel gebruik gemaakt van lampen. "De foto is niet bewerkt. Dat mag niet bij de Zilveren Camera. Hij is zoals hij geschoten is."

Eerste keer

Helene werkt al bijna 21 jaar als fotografe en dit is de eerste keer dat ze genomineerd is voor zo'n grote prijs in Nederland. "Ik doe niet heel vaak mee met wedstrijden. Vaker in het buitenland dan in Nederland."

Op 3 februari worden de winnaars van de Zilveren Camera bekendgemaakt in het Museum Hilversum.