Wildplassende en agressieve automobilist te dronken voor blaastest

ZAANDIJK - Een 49-jarige bestuurder uit Wormerveer heeft het wel heel bont gemaakt. De man werd aangehouden voor wildplassen, maar werd al snel verdacht van alcoholgebruik doordat zijn 'adem riekte' en hij 'bloeddoorlopen' ogen had. De blaastest mislukte tot driemaal toe én hij probeerde een agent een kopstoot te geven.

Een politieagent in burger spotte de automobilist zaterdagavond bij een bushalte op de Provincialeweg in Zaandijk. "Hier deed de man zijn natuurlijke behoefte", aldus de politie. "Daarna stapte hij weer in zijn auto en reed verder."

De agenten geven de man een stopteken. Als zij hem willen aanspreken, rolt zijn voertuig ineens enkele meters naar voren. "Hij was even vergeten waar zijn handrem zat."

Blaastest te ingewikkeld

Als de man uitstapt, is het voor de agenten duidelijk dat hij onder invloed van alcohol is. Zijn adem ruikt naar drank, hij is onvast ter been, heeft bloeddoorlopen ogen en spreekt met een dubbele tong. Agenten leggen hem uit hoe hij een blaastest moet doen, maar dat blijkt iets te ingewikkeld. "Tot drie keer toe blies hij maar één seconde in."

Hierop wordt de bestuurder aangehouden, maar hij weigert mee te werken. "Hij deed er alles aan om niet mee te gaan naar het politiebureau." Ook als hij uiteindelijk toch is meegevoerd, blijft het lastig. "Hij probeerde een collega een kopstoot te geven. Hierop is hij met gepast geweld naar de grond gewerkt."

Voor de rechter

Het rijbewijs van de Wormerveerder is ingevorderd en hij heeft een boete van 149 euro gekregen voor het wildplassen. Binnenkort moet hij zich verantwoorden voor de rechter.