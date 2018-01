Veertig procent van de Nederlanders wil wel voor de klas, maar niet fulltime

NOORD-HOLLAND - Veertig procent van de beroepsbevolking heeft interesse in een baan in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek dat Platform Bèta Techniek heeft laten uitvoeren onder bijna 1.400 werkende mensen.

Het onderzoek laat zien hoe de Nederlandse bevolking tegenover werken in het onderwijs staat. Van veertig procent van de mensen die een baan in het onderwijs wel zien zitten, wil ongeveer twintig procent daarvan het liefst aan de slag op een basisshool. Slechts elf procent zou het liefst op het vmbo aan de slag willen.

De redenen om aan de slag te gaan in het onderwijs verschillen nauwelijks tussen leraren en niet-leraren. Een veel genoemde reden is dat mensen een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook willen ze de leerlingen helpen om het beste uit zichzelf te halen.

Werkdruk

Toch hebben leraren en niet-leraren een heel ander beeld over het lerarenberoep. Volgens het onderzoek hebben niet-leraren een negatievere kijk. Ongeveer tweederde denkt dat docenten op alle onderwijsniveaus een hoge werkdruk heeft. Ook denken ze dat er veel extra, onbetaalde werkzaamheden zijn.

Veel mensen willen dus wel les geven, maar zouden dat niet altijd fulltime willen doen. Ook vinden ze dat er te weinig doorgroeimogelijkheden zijn.

Bevoegdheid

Een andere drempel is het behalen van een bevoegdheid. Ongeveer éénderde van de mensen zou ook daadwerkelijk in het onderwijs aan de slag gaan als het makkelijker of gratis wordt om een lesbevoegdheid te halen.