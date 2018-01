Deel dit artikel:











Inbraakverdachte wordt gelanceerd in bosjes na vluchtpoging in Amsterdam Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) De verdachte van een inbraak in het Noorderparkbad in Amsterdam is afgelopen nacht in de bosjes terecht gekomen. Hij was op de vlucht geslagen voor de politie die snel ter plaatse was.

Tijdens zijn vluchtpoging op een motorscooter kwam hij op een heuvel terecht waarna hij werd gelanceerd. De politie kon de verdachte vervolgens aanhouden. Hij moest wel met een ambulance mee omdat hij lichtgewond was geraakt aan zijn been. De man wordt verdacht van een inbraak in het Noorderparkbad. Rond 5.00 uur ging de politie kijken na een melding van glasgerinkel. De daders werden aangetroffen en de achtervolging werd ingezet. Van het zwembad bleek een ruit ingeslagen en de kassalade opengebroken. Of er iets buit is gemaakt is niet bekend.