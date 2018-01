Deel dit artikel:











Anti-PKK boek verspreid in Osdorp Foto: Privéfoto

AMSTERDAM - (AT5) Bewoners van het Dijkgraafplein in Amsterdam-Osdorp hebben een boek in hun brievenbus gekregen met daarin anti-PKK teksten. Vermoedelijk is het een reactie op de demonstratie van gisteren. Ook vandaag demonstreren Koerden weer tegen de Turkse militaire acties in de Syrische regio Afrin, waar milities van YPG zich ophouden. De YPG is verwant aan de PKK.

In het boekje wordt gewaarschuwd voor de politieke agenda van de PKK. De schrijver vreest dat de PKK alleen maar uit is op een communistische Koerdische staat. De Turkse inval in de Syrische regio zet de verhoudingen tussen Koerden en Turken ook in Nederland op scherp. Gisteren werden tijdens de demonstratie negen mensen gearresteerd. De demonstratie van vanavond verloopt rustig.