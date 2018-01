Van den Brom: "Het is een goed nieuwsshow vandaag"

TILBURG - Met een grote glimlach verscheen John van den Brom voor de diverse camera's na afloop van Willem II - AZ (0-2). De Alkmaarse coach was trots op wat hij zag in het Koning Willem II Stadion. "Geeft een goed gevoel."

"Als trainer kijk je altijd naar de manier waarop het gaat. Hoe we vandaag gedomineerd hebben in een uitwedstrijd. Altijd denken hoe we kansen creeren, dat heeft mij het meeste tevreden gesteld. Enige verwijt is dat het maar 2-0 is geworden." Analyseert Van den Brom na de wedstrijd.

Al vroeg in de week liet de oefenmeester weten dat Mats Seuntjens de plek in zou nemen van de geschorste Wout Weghorst. Uiteraard was hij na afloop content over zijn keuze. De gelegenheidsspits maakte na zes minuten al de 0-1. "Geweldige loopactie en heel rustig afgewerkt. Dan is het ijs gebroken voor hem zelf en voor het team. Het is mij heel goed bevallen."

"Het is een goed nieuwsshow vandaag", concludeert Van den Brom halverwege het interview. Woensdag speelt zijn ploeg de volgende wedstrijd. Dan staat de kwartfinale van de KNVB Beker op het programma. Tegenstander in het AFAS Stadion is PEC Zwolle. Dit duel begint om 18.30 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.

