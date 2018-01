Deel dit artikel:











AZ-debutant Ferdy Druijf: "Deze dag ga ik niet vergeten" Foto: Pro Shots / Thomas Bakker

ALKMAAR - TILBURG Met Jong AZ streed Ferdy Druijf vrijdagavond nog tevergeefs voor een goed resultaat tegen Telstar. Hij scoorde weliswaar, maar verloor. Twee dagen later maakte de 19-jarige UItgeester zijn debuut in AZ1. "Deze dag ga ik niet vergeten", glunderde de spits in Tilburg.

AZ won overtuigend met 2-0 van Willem II. Druijf verving krap tien minuten voor tijd Oussama Idrissi. "Top dat ik erin kom. Vorige week was het spannender, omdat ik toen voor de eerste keer op de bank zat. Ik heb vandaag geprobeerd zoveel mogelijk te strijden en de bal vast te houden. Ik gaf bijna nog een assist opThomas (Ouwejan, red.) en had gehoopt nog een goaltje mee te pikken. Helaas lukte dat niet."