Meerdere brandjes in flatgebouw Zaandam Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

ZAANDAM - Aan de Pharus in Zaandam zijn vanavond meerdere kleine brandjes geweest in een flatgebouw. Vermoedelijk is het vuur aangestoken.

Volgens de brandweer stonden er op verschillende verdiepingen reclamefolders in brand. Er kwam veel rook vrij. Bewoners hebben het vuur geblust. Twee mensen zijn daarna nagekeken door de hulpdiensten. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er wel eens eerder brand is geweest in een flat in de buurt. Ook toen was het vuur vermoedelijk aangestoken. De politie gaat onderzoek doen naar de brandjes.