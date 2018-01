Mats Seuntjens na galavoorstelling bij Willem II: "Op Messi hebben ze ook geen antwoord"

ALKMAAR - TILBURG AZ maakte er een gala-voorstelling van, zondag in Tilburg. Willem II kwam er met een 2-0 nederlaag genadig vanaf. Gelegenheidsspits Mats Seuntjens prikte al in de zesde minuut het openingsdoelpunt binnen.

AZ maakte vooral voor rust indruk. Willem II werd, ondanks de vijfmans verdediging, dronken gespeeld. Het verbaasde Seuntjens niet, ook al weet Willem II-trainer Erwin van de Looi uiteraard hoe dynamisch AZ dit seizoen speelt. "Messi ziet ook iedereen spelen. Daar hebben ze ook geen antwoord op", aldus Seuntjens die er voor de duidelijkheid nog aan toevoegde dat hij géén Messi is. Zijn vroege doelpunt, zijn tweede pas deze competitie, steunde hem wel. "Dit is waar je op hoopt."

Hands of doelpunt?

Op slag van rust had het nog 1-2 kunnen worden waar 0-4 of 0-5 de verhoudingen beter had weergegeven. Seuntjens voorkwam met een actie op de doellijn dat Ogbeche scoorde. Hij leek de bal met de linker arm tegen te houden. Seuntjens: "Het was absouluut geen hands. Ik krijg hem op mijn schouder. Of-ie over de lijn was, heb ik niet kunnen waarnemen."

