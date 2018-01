Deel dit artikel:











Giri verliest tiebreak om titel Wijk aan Zee Foto: ANP

WIJK AAN ZEE - Schaker Anish Giri is er net niet in geslaagd de eerste Nederlandse winnaar van het toptoernooi in Wijk aan Zee te worden na Jan Timman in 1985. De 23-jarige grootmeester verloor de tiebreak om de eindzege van de Noor Magnus Carlsen.

Na twee weken van urenlange zittingen moesten twee partijtjes snelschaak van elk vijf minuten de winnaar bepalen van het prestigieuze toernooi, in de volksmond het Wimbledon van het schaken. Na de dertien reguliere ronden waren Giri en Carlsen samen op de eerste plaats geëindigd met 9 punten. Beiden boekten vijf overwinningen en speelden acht keer remise. Lees ook: Tiebreak tussen Giri en Carlsen om eindzege



De Noor, aanvoerder van de wereldranglijst en wereldkampioen in de discipline snelschaken, won de eerste partij 'blitz' met de witte stukken. In de tweede partij schoof Giri met de witte stukken, maar kwam hij niet verder dan remise. Dat leverde Carlsen de titel op.