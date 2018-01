Butter tweede in Mastboscross

CASTRICUM - BREDA Marathonloper Michel Butter heeft opnieuw sterk gepresteerd in het veldlopen. De atleet uit Castricum eindigde als tweede in de Mastboscross van Breda en verstevigde zijn leidende positie in het nationaal crosscircuit.

Butter moest op het modderige parcours alleen de Oegandese hardloper Joel Ayeko voor zich dulden. Ayeko won de 10,8 kilometer lange cross in 32.11, Butter noteerde 32.53. Edwin de Vries werd derde in 33.30.



Bij de vrouwen won Andrea Deelstra. Ze liep de wedstrijd over 7,9 kilometer in 27.18, acht tellen sneller dan de nummer twee Julia van Velthoven. De Belgische Nina Lauwaert finishte als derde in 27.56.



Het crosscircuit telt nog een wedstrijd en dat is op 11 maart het NK in het Amsterdamse Bos.