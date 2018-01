Granaat gevonden op strand Den Helder: "De vijfde granaat van deze week"

DEN HELDER - Op het strand in Den Helder is een granaat gevonden. De granaat wordt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie opgehaald.

Een wijkagent laat weten dat het explosief gevaarlijk kan zijn. Degene die de granaat bij de politie heeft gemeld, zou afgelopen week al vijf keer eerder een granaat hebben gevonden op het strand.

Of er verder onderzoek wordt gedaan naar eventuele granaten op het strand in Den Helder, is niet bekendgemaakt.