Dai Dai Ntab wint NK sprint

AMSTERDAM - HEERENVEEN Dai Dai Ntab heeft in Thialf het NK sprint gewonnen. De in Amsterdam geboren sprinter verdedigde zijn voorsprong met twee uitstekende resultaten op de tweede dag van het toernooi. Hein Otterspeer werd tweede, Thomas Krol maakt het podium compleet.

Ntab revancheerde zich met deze nationale titel op het dramatisch verlopen OKT voor de 500 meter specialist. "Het is een vervelende jas die ik nog altijd draag. Deze titel helpt met de verwerking ervan", sprak hij tegenover de NOS. Ntab werd vanwege twee valse starts gediskwalificeerd voor de 500 meter en zag zijn Olympische droom uiteenspatten.

Niet verwacht

De overwinning op het NK sprint kwam voor hem dan ook vanuit het niets."Ik had dit nooit verwacht. Ik wilde gewoon vier hele goede afstanden rijden." Ntab werd zondag op de 500 meter tweede in een tijd van 34,85. De 1000 meter eindigde hij als vierde in een tijd van 1.09,66. Zijn grootste concurrent Hein Otterspeer had een matige 500 meter op zondag en kon het gat op de 1000 meter niet meer corrigeren.

Hinder

De in Hilversum geboren Lucas van Alphen was nog een gevaarlijke outsider na een sterke 500 meter. Op de laatste wissel van de 1000 meter werd Van Alphen echter gehinderd door Martijn van Oosten en eindigde daardoor in een tijd van 1.14,80. In het eindklassement eindigde hij hierdoor als nummer negen. De mogelijkheid om over te rijden negeerde Van Alphen.

Uitslag 500 meter NK sprint zondag:

1. Michel Mulder 34,74

2. Dai Dai Ntab 34,85

3. Hein Otterspeer 35,24



Uitslag 1000 meter NK sprint zondag:

1. Thomas Krol 1.08,99

2. Hein Otterspeer 1.09,91

3. Michel Mulder 1.09,63