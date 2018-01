Deel dit artikel:











VIDEO: Eerste lammetjes geboren in Bergen Foto: NH Nieuws

BERGEN - In Bergen zijn dit weekend de eerste lammetjes geboren, zes in totaal. Volgens schaapherder Marijke Dirkson van Landschapsbeheer Rinnegom zullen bij het bedrijf in zes weken tijd zo'n 700 lammetjes het levenslicht zien.

De schaapskuddes worden ingezet om natuur en openbaar groen te beheren. Opdrachtgevers zijn natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en particulieren.