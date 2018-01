Uitblinkende Jahanbakhsh aan de basis van overwinning AZ

ALKMAAR - TILBURG AZ speelde dankzij een sterk openingskwartier een gemakkelijke wedstrijd in Tilburg. Aan de hand van Alireza Jahanbakhsh wist de ploeg van John van den Brom al vrij snel in de wedstrijd dat de punten binnen waren. De doelpunten kwamen van de Iraniër en gelegenheidspits Mats Seuntjens.

AZ begon voortvarend in Tilburg. De eerste twee kansen leverde de ploeg van AZ-trainer Van den Brom gelijk twee doelpunten op. De eerste kwam na een fraaie assist van Alireza Jahanbakhsh. Een perfecte steekpass op Mats Seuntjens die daarna gemakkelijk kon binnenschieten.





[Tweet:]



De 0-2 kwam voort uit een snelle inworp waarna de Iraniër nu de bal zelf achter de Willem II-doelman schoot. De bezoekers bleven een uitstekende wedstrijd spelen en kregen via Jahanbakhsh en Oussama Idrissi meerdere kansen op een derde treffer.

Aan de andere kant was Bartholomew Ogbeche de gevaarlijkste Tilburger. Een kopbal vlak voor het rustsignaal werd door Seuntjes, al dan niet met de arm, van de lijn gehaald.

In de tweede helft kreeg AZ via Teun Koopmeiners en Idrissi twee goede mogelijkheden. De beste was er echter voor aanvoerder Stijn Wuytens. Zijn inzet werd losgelaten door de Tilburgse doelman, maar volgens Wiedemeijer net op tijd gekeerd van de doellijn. Evenals in de eerste helft een twijfelachtige beslissing van de dienstdoende arbiter.

Debutanten

Bij AZ in de tweede helft twee debutanten. Ferdy Druijf, afgelopen vrijdag nog scorend tegen Telstar, kwam voor Mats Seuntjens. Even daarvoor was Ondrej Mihálik al ingevallen voor Idrissi. AZ speelde de tweede helft volwassen uit. De thuisploeg had niets in te brengen en AZ hoefde niet zozeer. Fran Sol raakte vlak voor tijd nog wel de paal, maar verder hoefde Marco Bizot zich niet in te spannen in het tweede bedrijf.

Door de overwinning kruipt AZ weer richting Ajax en heeft na twintig wedstrijden 42 punten. Willem II staat 14e met 17 punten.





Opstelling Willem II: Branderhorst; Lewis (Dankerlui/40), Heerkens, Van der Linden, Lachman; Chirivella, Tsimikas, Rienstra; Sol, Ogbeche (Haye/60), Azzaoui

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Wuytens, Hatzidiakos, Ouwejan; Midtsjo, Til, Koopmeiners (Van Overeem/63); Idrissi (Mihalik/78), Seuntjens (Druijf/81), Jahanbakhsh