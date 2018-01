FC Volendam hoopt op rust rond club na gewonnen duel met Go Ahead

VOLENDAM - Bij FC Volendam hopen ze dat de rust terugkeert rond de club na de derde zege op rij in de Jupiler League. De Volendammers versloegen zondag thuis Go Ahead Eagles met 4-3.

"Ik hoop dat we hier op een verstandige manier eventuele veranderingenlaten plaatsvinden. Laat dat met de tijd gebeuren", aldus trainer en technisch manager Salden over de strijd die rond de club is losgebarsten tussen een groep rond Marco Sombroek en het bestuur van de club.

Groep Sombroek

Sombroek verweet deze week het bestuur dat de jaarcijfers niet kloppen en dat er geld zou zijn verduisterd. Bewijzen zijn er nog niet. "Het is zo jammer dat er een negatieve tendens is rond club", aldus trainer Salden, "wij moeten gewoon goed spelen om de club te steunen in waar ze mee bezig zijn."

Vertrouwen

FC Volendam heeft alles nog gewonnen na de winterstop en is mede-koploper in de derde periode. Dat is onder meer te danken aan Enzo Stroo, die met twee doelpunten weer belangrijk was. Toch kneep hij hem wel, nadat een 2-0 voorsprong werd weggegeven en Go Ahead een 3-2 voorsprong pakte. "Zulke momenten hebben we genoeg gehad dit seizoen. Dan maken we de 3-3 en dat doet iets met tegenstanader. Dan krijg je vertrouwen en win je 4-3. Geweldig!"

Gebroken neus

Overigens moest Erik Schouten met een gebroken neus het veld verlaten na een duel met Sam Hendriks. Onduidelijk is hoe lang hij uit de running is.