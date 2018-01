Marokkaanse gemeenschap: "Tot hier en niet verder"

AMSTERDAM - Marokkaans-Nederlandse ouders zijn bezorgd over de veiligheid van hun kinderen na de schietpartij van vrijdag in Amsterdam waarbij een Marokkaans-Nederlandse jongen van 17 omkwam. Dat zegt Habib el Kaddouri van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders tegen de NOS.

Bij de schietpartij vrijdag raakten ook twee jongeren gewond. Volgens El Kaddouri is de Marokkaanse gemeenschap klaar met dit soort misdaden. "Ik denk dat het goed is als we vanuit verschillende kanten een vuist maken en zeggen: tot hier en niet verder."

De politie denkt dat het dodelijke slachtoffer mogelijk niet het eigenlijke doelwit was. Aangezien de schutters nog vrij rondlopen, is hun motief nog onduidelijk. Maar de zaak doet El Kaddouri denken aan eerdere liquidaties en vergismoorden.

De afgelopen jaren zijn in Amsterdam in de zogenoemde Mocro-oorlogmeerdere mensen geliquideerd of werden er pogingen gedaan. "We erkennen dat dit een probleem is van Marokkaanse Nederlanders. Vroeger had je in de Amsterdamse criminele scene Henk en Jan, nu wordt een nieuwe generatie bevolkt door Marokkaans-Nederlandse criminelen."