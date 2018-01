Balmy per direct naar Telstar

VELSEN-ZUID - Telstar heeft zich versterkt met Joakim Balmy. De 20-jarige Fransman tekent voor anderhalf seizoen.

De Fransman liep eerder deze winterstop een aantal weken stage bij de ploeg van Mike Snoei. De speler met vijf wedstrijden in het eerste elftal van Nice, dit seizoen nog actief in de voorronde van de Champions League, kan de hele linkerkant bestrijken.



Gerson Rodrigues staat nog altijd onder contract bij Telstar. De Luxemburgs international kan zich niet vinden in zijn reserverol en traint al een aantal weken niet meer mee op de club. Piet Buter liet vandaag weten dat ze op korte termijn waarschijnlijk een oplossing hebben. "En dan zou er ook nog zomaar een speler bij kunnen komen", aldus de technisch directeur.