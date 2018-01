Matthijs de Ligt: "We hebben er beter voor gestaan"

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt baalde behoorlijk van het gelijkspel in Utrecht, maar vond de uitslag wel terecht. "Gezien de kansenverhouding wel."

De verdediger wilde het slechte veld niet als excuus opvoeren. Wel erkende hij dat het spel van Ajax er niet beter door werd. "Zeker als je op het middenveld iemand inspeelde, kon je er niet veel mee. Maar goed, dat mag geen excuus zijn."

Door het puntenverlies staat Ajax nu zeven punten achter op PSV. "Vorige week stonden we er beter voor", gaf De Ligt toe. "We staan er minder voor dan vorige week. Maar zeven punten is overbrugbaar. Het kan zomaar anders zijn."