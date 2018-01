NK Synchroonzwemmen in Alkmaar

ALKMAAR - Dit jaar bestaan ze 100 jaar, De Alkmaarsche Waterratten, maar inmiddels kent iedereen ze als DAW. Tijdens het jubileumjaar worden er de nodige activiteiten en festiviteiten georganiseerd en één daarvan gaat zeker de boeken in als hoogtepunt: het NK Synchroonzwemmen.

Het zwembad de Hoornse Vaart is eigenlijk een beetje aan de kleine kant is voor een evenement van dit formaat. Maar vanwege het jubileum werd toch besloten dat DAW de eer te beurt viel om het te organiseren, is te lezen bij mediapartner Alkmaar Centraal.

Gelatine in haar

Dit weekend werd er volop in het water 'gedanst' door dames met een hoop uithoudingsvermogen en een goed gevoel voor ritme. Presentatie is enorm belangrijk, dus smeren de dames voor ze beginnen gelatine in het haar. Dat wat normaal gesproken in pudding te vinden is, wordt hier gebruikt om alles perfect in model te houden.

Tijdens de zaterdag lag de focus op techniek, en dat betekent de nodige verplichte onderdelen. Vandaag mochten de deelnemers een vrije uitvoering laten zien, en dat betekende vaak het nodige atletische spektakel.