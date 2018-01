Volendam wint knotsgekke wedstrijd

VOLENDAM - Een werelddoelpunt, een gebroken neus, een fraai eigen doelpunt en een aanvoerder die de uitslag al voorspelde. FC Volendam wint de krankzinnige partij tegen Go Ahead Eagles met 4-3.

Van de bestuurlijke onrust bij de Volendammers was in de eerste helft op het veld weinig te zien. De ploeg van Misha Salden kreeg via Kevin Visser al in de openingsfase een grote kans. Uiteindelijk viel de treffer in de 27e minuut. Een lange bal van Erik Schouten werd door Visser fraai over doelman Sonny Stevens gespeeld.

Schouten stond ook aan de basis van de 2-0. Een verdedigende fout van Xandro Schenk zorgde ervoor dat Enzo Stroo de bal kon binnenwerken. Go Ahead Eagles reageerde direct. Sam Hendriks schoot een voorzet van rechts hard binnen.

Gebroken neus

De tweede helft begon zonder Schouten. De verdediger van FC Volendam bleef met een gebroken neus achter in de kleedkamer. De Volendammers waren daardoor verdedigend even van slag. Het resulteerde uiteindelijk in een knullige gelijkmaker. Ties Evers schoot vanaf de rand van het strafschopgebied de bal hard achter zijn eigen doelman Hobie Verhulst.

Het werd nog erger voor de thuisploeg. Stevano Beltrame kreeg een vrije doorgang en kon de 2-3 tegen de touwen schieten. Het hield maar niet op met doelpunten aan De Dijk. Rodney Antwi, verlengde eerder deze week nog zijn contract, tekende voor de 3-3.



Stroo met zijn tweede

De knotsgekke wedstrijd kreeg de uitslag zoals aanvoerder Kees Kwakman deze vanochtend al voorspelde. Stroo was het die met zijn tweede treffer FC Volendam opnieuw op voorsprong bracht. Met een 4-3 voorsprong speelde FC Volendam volwassen de blessuretijd uit. Door de overwinning passeert FC Volendam Go Ahead Eagles op de ranglijst. De Volendammers zijn nu de vijftien van de Jupiler League en nestelen ze zich in de top van de derde periode.





Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schouten (Schilder/46), Klinkenberg, Smal; Veerman, Visser (Kok/90), Runderkamp (Vlak/63); Doodeman, Stroo, Antwi



Opstelling Go Ahead Eagles: Stevens; Schenk, Beltrame, Suk, Overgoor, Opdam (Langedijk/89), Hendriks, Buwalda, Dekker (Andrade/62), Nemane (Soumaoro/69), Savastano